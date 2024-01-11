«Это смешно само по себе». В «Краснодаре» отреагировали на интервью агента Ахметова

Вице-президент «Краснодара» Валерий Бубнов отреагировал на интервью Ираклия Гегечкори, который является агентом полузащитника Ильзата Ахметова, недавно перешедшего в «Зенит». По словам функционера, агент во многих моментах соврал.

«Мы не комментируем заявления агентов, но тут количество лжи в одном интервью превысило норму. Первое, что касается отношения к российским футболистам — мы в команде не делим футболистов по их паспорту и принадлежности к какой-либо стране. И хотели бы заметить, что у нас уже есть костяк из российских футболистов, наших воспитанников. Что касается господина Ахметова, наверное, он ушёл в команду, где, как они считают, отношение к российским футболистам лучше.

Второе, что касается сделки. Когда мы сделали первое предложение по Ахметову, была тишина и просто пришёл факс о том, что он переходит в «Зенит». Ок, ушёл и ушёл, он не игрок стартового состава. Мы благодарны ему за то, что он был в команде. Мы сделали ему предложение, на которое не получили ответа.

Третий вопрос касается нашей якобы гордости от продажи игрока в «Зенит». Это вообще непонятно, как можно комментировать. Понятно, что наши лидеры всегда востребованы на рынке. Мы никогда не продавали своих лидеров прямым конкурентам. Это заявление смешно само по себе. Хотелось бы, чтобы игрок, перед которым клуб выполнил все обязательства, и его агент относились уважительнее к своей бывшей команде, уйдя из неё. При этом мы желаем Ильзату успехов в его дальнейшей карьере», — сказал Бубнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».