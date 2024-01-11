Журналист издания Globo объяснил, почему бразильские футболисты едут в РПЛ

Ayано Андре Мотта, журналист издания Globo объяснил, почему бразильские футболисты едут в Российскую Премьер-Лигу.

«Восточная Европа — очень распространенное направление для бразильских игроков уже несколько поколений. Например, «Шахтёр» — клуб, специализирующийся на подписании бразильцев. Там были десятки бразильцев. Россия в этой геополитической точке футбола выполняет роль, которую также выполняет Португалия, которая находится на западном конце континента и является воротами для бразильцев в Европу. Многие бразильцы не приспосабливаются к жизни в Европе.

Команды топ-чемпионатов и ведущие европейские клубы любят подписывать игроков, у которых уже есть опыт игры в Европе. Поэтому бразильцы, направляющиеся в Россию, являются хорошим источником дохода для клубов. Клубы могут покупать самых дешевых игроков в Бразилии и позже продавать их дороже клубам Англии, Испании, Германии и Франции. Вот почему в РПЛ так много бразильских футболистов. Например, Фернандиньо, возможно, является отличным примером, который некоторое время играл в «Шахтёре», а затем отправился играть в «Манчестер Сити». Он несколько раз становился чемпионом с «Манчестер Сити» и является одиним из тех игроков, кому доверял Пеп Гвардиола», — сказал Мотта в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.