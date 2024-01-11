Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ювентус — Фрозиноне. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Не верится, что мы отказали «Баварии». Агент Дрэгушина — о переходе Раду в «Тоттенхэм»

«Не верится, что мы отказали «Баварии». Агент Дрэгушина — о переходе Раду в «Тоттенхэм»
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный агент Флорин Манеа, представляющий интересы центрального защитника Раду Дрэгушина, высказался об отказе «Баварии» перед решением о переходе в «Тоттенхэм». Ранее стало известно, что игрок отклонил предложение мюнхенцев, несмотря на более интересные финансовые уловия.

«Не верится, что мы отказали «Баварии». Раду договорился с «Тоттенхэмом» и решил сдержать своё слово. Мы до сих пор пребываем в лёгком шоке», — приводит слова Манеа Daily Mail.

Дрэгушин выступает за «Дженоа» с 2022 года. В текущем сезоне защитник провёл 22 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.

Материалы по теме
«Тоттенхэм» завершает подписание Дрэгушина
Материалы по теме
«МЮ» отпустил своё главное разочарование в Германию! LIVE трансферов
Live
«МЮ» отпустил своё главное разочарование в Германию! LIVE трансферов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android