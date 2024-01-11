«Не верится, что мы отказали «Баварии». Агент Дрэгушина — о переходе Раду в «Тоттенхэм»

Футбольный агент Флорин Манеа, представляющий интересы центрального защитника Раду Дрэгушина, высказался об отказе «Баварии» перед решением о переходе в «Тоттенхэм». Ранее стало известно, что игрок отклонил предложение мюнхенцев, несмотря на более интересные финансовые уловия.

«Не верится, что мы отказали «Баварии». Раду договорился с «Тоттенхэмом» и решил сдержать своё слово. Мы до сих пор пребываем в лёгком шоке», — приводит слова Манеа Daily Mail.

Дрэгушин выступает за «Дженоа» с 2022 года. В текущем сезоне защитник провёл 22 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.