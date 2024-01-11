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Гризманн: одна из вещей, которая олицетворяет «Атлетико», — это сильная защита

Гризманн: одна из вещей, которая олицетворяет «Атлетико», — это сильная защита
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Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн высказался об игре «матрасников» в обороне.

«Одна из вещей, которая олицетворяет «Атлетико» Мадрид, — это сильная защита. И я говорю не только о защитниках, но и обо всех игроках. Нам нужно работать над этим», — приводит слова Гризманна Atletico Universe в социальной сети X (бывший Twitter).

Напомним, Гризманн перешёл в «Атлетико» из «Реала Сосьедад» в 2014 году и выступал за мадридцев на протяжении пяти лет. После этого француз на два сезона перебрался в «Барселону». В 2021 году форвард вернулся в мадридскую команду. В текущем сезоне Гризманн провёл за «Атлетико» 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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