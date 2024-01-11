Тухель — о трансферах: работа в этом направлении стала очень сложной

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель признал, что сейчас клубам стало сложнее работать на трансферном рынке.

«Терпение — не самая сильная моя добродетель. Каждый тренер всегда хочет получить нужных игроков в первый же день трансферного окна, но этого никогда не будет. Я стал гораздо более терпеливым, чем был раньше. Знаете, работать на трансферном рынке стало сложнее. Намного сложнее. Но мы всегда стараемся работать в этом направлении», — приводит слова Тухеля FC Bayern München в социальной сети X (ранее Twitter).

«Бавария» после 15 туров Бундеслиги нынешнего сезона занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Байера» на четыре очка. При этом мюнхенцы сыграли на один матч меньше.