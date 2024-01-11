Нападающий «Ювентуса» может перейти в «Фиорентину» или «Монцу»

Форвард «Ювентуса» Мойзе Кин в текущее трансферное окно может сменить клубную прописку. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, на 23-летнего футболиста претендуют сразу два итальянских клуба — «Фиорентина» и «Монца». Сам игрок заинтересован в уходе из «Ювентуса», так как намерен получать регулярную игровую практику.

Отмечается, что боссы «бьянконери» готовы расстаться с Кином только временно. Туринцы намерены отдать футболиста в аренду до конца сезона за € 2,5 млн.

Кин находился в системе «Ювентуса» с 2010 по 2019 год, после чего перешёл в «Эвертон». В текущем сезоне форвард провёл за туринцев 12 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.