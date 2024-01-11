Игрок «Динамо» Скопинцев: перед сборами здоровье феноменальное, уже соскучился по футболу

Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев заявил, что успел соскучиться по футболу.

«Слава богу, здоровье перед началом сборов феноменальное. В отпуске тренировался и поддерживал себя в форме. По футболу уже соскучился, на каникулах играл, тренировал себя с мячом, занимался в зале», — сказал Скопинцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

26-летний Скопинцев провёл 18 матчей в рамках внутреннего первенства в сезоне-2023/2024, забил один гол и сделал две результативные передачи. «Динамо» после первого круга Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона занимает третье место в турнирной таблице, набрав 32 очка. В следующем матче внутреннего первенства бело-голубые сыграют с «Локомотивом» на домашней арене.