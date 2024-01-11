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«Севилья» настаивает на аренде Межбри, несмотря на интерес «Эвертона»

«Севилья» настаивает на аренде Межбри, несмотря на интерес «Эвертона»
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Боссы «Севильи» продолжают убеждать руководство «Манчестер Юнайтед» в целесообразности переезда полузащитника Ханнибала Межбри в Ла Лигу. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в испанском клубе появилась некоторая обеспокоенность после слухов об интересе к тунисцу со стороны «Эвертона». Андалусийцы призывают игрока и его представителей сдержать обещания, данные неделю назад.

Отмечается, что договорённости между «Манчестер Юнайтед» и «Севильей» предусматривают аренду до конца сезона с опцией выкупа Межбри, а также опцию обратного выкупа игрока для манкунианцев.

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В текущем сезоне Межбри провёл за «Манчестер Юнайтед» 10 неполных матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.

Ранее сообщалось о намерении «Эвертона» перехватить тунисского полузащитника у «Севильи».

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