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«Вернулся домой». Санчо прокомментировал переход из «Манчестер Юнайтед» в «Боруссию»

«Вернулся домой». Санчо прокомментировал переход из «Манчестер Юнайтед» в «Боруссию»
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Английский футболист Джейдон Санчо прокомментировал своё возвращение в дортмундскую «Боруссию». Он присоединился к «шмелям» на правах аренды из «Манчестер Юнайтед». Примечательно, что в АПЛ Санчо переехал именно из «Боруссии».

«Когда я сегодня вошёл в раздевалку, у меня возникло ощущение, будто я вернулся домой. Я знаю клуб вдоль и поперёк, я всегда был очень близок со здешними болельщиками и никогда не терял связи с руководством. Мне не терпится снова увидеть своих товарищей по команде, выйти на поле, играть в футбол с улыбкой на лице, создавать голевые моменты, забивать голы и помогать квалифицироваться в Лигу чемпионов», — приводит слова Джейдона Санчо официальный сайт дортмундской «Боруссии».

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