Итальянский журналист объяснил преображение Миранчука в «Аталанте»

Журналист Corriere Torino и Toro News Альберто Джулини объяснил преображение российского полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».

«Я думаю, самая большая заслуга Миранчука в том, что он максимально использовал предоставившиеся возможности. В «Аталанте» ему всегда было очень мало свободного пространства, но он хорошо умел использовать отсутствие других игроков, чтобы показать, что он может заслужить место в стартовом составе.

В прошлые годы ему было трудно адаптироваться к игре Гасперини. Ему помог год с Юричем в «Торино». Юрич — своего рода сын Гасперини, они играют очень похоже. Это помогло Миранчуку. «Торино» летом сделал другой выбор и решил не выкупать его. Но для игрока было важно много играть в Турине, он восстановил преемственность и осознанность.

В этом году у «Аталанты» было несколько трудностей с нападающими. Команда сильна, но не так, как в предыдущие годы. Этим летом Миранчук даже выбыл из состава, затем вернулся, когда Сапата перешёл в «Торино». Заслуга Алексея в том, что он никогда не сдавался. Он хорошо справлялся с очень небольшим количеством свободного пространства, зарабатывая всё больше и больше минут на поле», — сказал Джулини в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.