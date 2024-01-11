Стал известен игровой номер, под которым Санчо будет выступать за «Боруссию»

Вингер «Боруссии» Джейдон Санчо будет выступать под 10-м номером до конца текущего сезона. Об этом сообщает пресс-служба дортмунского клуба.

Санчо выбрал себе футболку с 10-м номером в новом клубе Фото: bvb.de

Санчо уже играл за «шмелей» на протяжении четырёх лет (с 2017 по 2021 год). В 104 матчах за немецкий клуб вингер отметился 38 голами.

Английский футболист за весь период карьеры в Дортмунде играл исключительно под седьмым номером, однако за «Манчестер Юнайтед» Джейдон выступал с цифрой 25 на спине. В национальной команде Англии Санчо носил футболку с 17-м номером.

Санчо арендован «Боруссией» до конца мая. В текущем сезоне 23-летний англичанин провёл за «Манчестер Юнайтед» всего три матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Контракт игрока с «красными дьяволами» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.