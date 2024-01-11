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«Наполи» стремится оперативно подписать хавбека «Борнмута»

«Наполи» стремится оперативно подписать хавбека «Борнмута»
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«Наполи» работает над приобретением полузащитника «Борнмута» Хамеда Траоре. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, «партенопейцы» хотят подписать ивуарийца как можно скорее. Главный тренер «Наполи» Вальтер Маццарри ценит тактическую гибкость игрока и его знание итальянского футбола (ранее футболист выступал в «Сассуоло»). Отмечается, что интерес к 23-летнему полузащитнику также проявляют «Милан» и «Рома».

Траоре выступает за «Борнмут» на протяжении одного года. В текущем сезоне хавбек провёл за «вишен» всего шесть матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

Ранее сообщалось о нежелании «Борнмута» расставаться с форвардом Домиником Соланке.

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