Песьяков: опорником в «Ростове» будет Глушаков, а впереди — «зубастик» Роналдо

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков пошутил по поводу возможных подписаний клуба. Напомним, накануне стало известно, что зимние сборы с «Ростовом» проведёт экс-полузащитник сборной России Денис Глушаков. Кроме того, по данным СМИ, ростовчане близки к подписанию Роналдо (Роналдо Сесара Соареша дос Сантоса) из чемпионата Болгарии.

«Хотите инсайд о том, как мы будем играть во второй части сезона? В опорной зоне – Глушаков, слева – Дима Комбаров, справа – Кирюха Комбаров, и «зубастик» Роналдо впереди», – приводит слова Сергея Песьякова интернет-издание «РБ Спорт».

Напомним, ранее Глушаков заявил, что не стоит форсировать события и говорить о подписании контракта с «Ростовом». Пока что футболист лишь привлечён к тренировочному процессу команды.