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«Год прошёл хорошо. Главное — мы «Зенит» обыграли». Тюкавин — о главном событии в 2023-м

«Год прошёл хорошо. Главное — мы «Зенит» обыграли». Тюкавин — о главном событии в 2023-м
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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин назвал главное событие ушедшего 2023 года.

«Год прошёл хорошо, но футбольный год заканчивается только летом. Главное — мы «Зенит» обыграли. Был фантастический матч, приятные эмоции. Вот это, наверное, событие», — приводит слова Тюкавина «Комсомольская правда».

Напомним, в декабре 2023 года Константин Тюкавин стал обладателем премии «Первая пятёрка», которая вручается лучшему молодому футболисту года в России. По итогам голосования Тюкавин набрал 418 баллов, что почти вдвое больше, чем у ближайшего преследователя — Никиты Кривцова из «Краснодара». В 18 матчах Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона нападающий забил восемь голов и сделал пять результативных передач.

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