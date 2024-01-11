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«Челси» отозвал Фофана из аренды

«Челси» отозвал Фофана из аренды
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Нападающий Датро Фофана вернулся в расположение «Челси». Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба. С лета 2023 года ивуариец выступал за берлинский «Унион» на правах аренды.

На данный момент неизвестно, останется ли Фофана в «Челси» до конца сезона, либо будет отдан в очередную аренду. Ранее сообщалось, что руководство лондонцев было недовольно игровым временем, которое «Унион» выделял 21-летнему футболисту.

Фофана перешёл в «Челси» в январе прошлого года из «Мольде» за € 12 млн. В текущем сезоне форвард провёл за «Унион» 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 8 млн.

Ранее сообщалось о желании «Севильи» взять в аренду Фофана.

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