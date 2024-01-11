Экс-игрок «Торпедо» Юзепчук подписал контакт с «Химками»

Бывший футболист московского «Торпедо» Роман Юзепчук подписал контракт с «Химками», сообщает пресс-служба подмосковной команды в телеграм-канале.

Белорусский полузащитник подписал контракт с командой Андрея Талалаева на 2,5 года. Соглашение включает в себя пункт о возможном продлении ещё на сезон.

26-летний игрок перебрался в «Торпедо» в феврале 2023 года из солигорского «Шахтёра» и в общей сложности провёл за москвичей 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя ассистами. Юзепчук имеет в своём активе 22 игры в составе основной сборной Беларуси, в которых Роман отметился одним забитым мячом. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 600 тыс.

Напомним, «Химки» занимают второе место в Мелбет Первой лиге после 20 туров с 36 очками.