«18-летний, молодой организм». Глушаков — о результатах медосмотра с «Ростовом»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков рассказал о результатах медицинского осмотра, который игрок проходил вместе с футбольным клубом «Ростов».

«Особо лишнего веса нет, нормально всё. Что сказали врачи? 18-летний, молодой организм — на дорожке пробежал неплохо. Ну, надо у врачей спросить поподробнее. А так, всё хорошо.

Как пообщался с ребятами из «Ростова»? Всех почти знаю в команде, со всеми в нормальных отношениях — посмеялись, поприкалывались. Всё замечательно», — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

Напомним, сегодня, 11 января, стало известно, что Глушаков отправится на зимний сбор в составе ростовчан. В последнее время он выступал за «Спартак» Кострома в Леон Второй лиге, а также играл в Медиалиге и участвовал в других футбольных активностях.

Ранее в СМИ были слухи, что полузащитник Денис Глушаков покинул костромской «Спартак». Сообщалось, что российский футболист не отправился с командой на зимние тренировочные сборы в Турции. Действующее соглашение Дениса Глушакова с костромским «Спартаком» рассчитано до июня 2024 года.