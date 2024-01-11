Форвард «Динамо» Тюкавин оценил игру Арсена Захаряна в «Реале Сосьедад»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин поделился мнением об уровне игры и текущей форме бывшего одноклубника, полузащитника испанского «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна.

«Думаю, его адаптация ещё не прошла на все сто. Но он молодец, играет в каждом матче. Бывает, что и с первых минут играет. Он молодец. Я ему только здоровья желаю и главное — без травм», — приводит слова Тюкавина «Комсомольская правда».

Напомним, Арсен Захарян перебрался в «Реал Сосьедад» минувшим летом из московского «Динамо». В 12 матчах Ла Лиги в нынешнем сезоне 20-летний россиянин сделал одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Захаряна в € 15 млн.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.