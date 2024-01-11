Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ювентус — Фрозиноне. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «Динамо» Тюкавин оценил игру Арсена Захаряна в «Реале Сосьедад»

Форвард «Динамо» Тюкавин оценил игру Арсена Захаряна в «Реале Сосьедад»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин поделился мнением об уровне игры и текущей форме бывшего одноклубника, полузащитника испанского «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна.

«Думаю, его адаптация ещё не прошла на все сто. Но он молодец, играет в каждом матче. Бывает, что и с первых минут играет. Он молодец. Я ему только здоровья желаю и главное — без травм», — приводит слова Тюкавина «Комсомольская правда».

Напомним, Арсен Захарян перебрался в «Реал Сосьедад» минувшим летом из московского «Динамо». В 12 матчах Ла Лиги в нынешнем сезоне 20-летний россиянин сделал одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Захаряна в € 15 млн.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Материалы по теме
«Ницца» объявила о переходе форварда из «Реала Сосьедад», за который выступает Захарян
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android