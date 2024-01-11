Трансфер Саравии в «Ростов» не состоится — Mundo Tripero

Уругвайский полузащитник «Пеньяроля» Родриго Саравия отклонил предложение «Ростова» и останется в составе «Химнасия Ла-Плата», за который футболист выступает на правах аренды, до июня. Об этом сообщает Mundo Tripero.

По информации источника, в ближайшие часы Саравия присоединится к тренировкам аргентинской команды вместе с остальными партнёрами по команде.

Ранее сообщалось, что «Ростов» заплатит за трансфер футболиста $ 2 млн, а уругвайский клуб сохранит 20% от суммы последующей продажи игрока. Также в СМИ сообщалось, что 13 января полузащитник должен прибыть в расположение «Ростова» в Абу-Даби для прохождения медосмотра и подписания контракта.

Вторую половину 2023 года 23-летний Родриго Саравия провёл в аренде, выступая за аргентинский клуб «Химнасия Ла-Плата». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Саравии в € 1,3 млн.

Напомним, «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 21 очко за 18 матчей.