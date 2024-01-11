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Махачкалинское «Динамо» объявило о переходе колумбийского защитника Кампо

Махачкалинское «Динамо» объявило о переходе колумбийского защитника Кампо
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23-летний колумбийский защитник Франсиско Кампо стал игроком махачкалинского «Динамо». Об этом сообщает официальный телеграм-канал команды. Футболист перешёл в клуб на правах свободного агента.

«В «Динамо» отличные условия для развития. Но прежде всего, впервые оказавшись в команде, я для себя отметил в ней исключительное взаимоуважение между людьми. И почувствовал это всеобщее огромное желание вывести клуб в Премьер-Лигу», — приводит слова Кампо пресс-служба махачкалинского клуба.

Напомним, в прошлом сезоне Кампо играл за карагандинский «Шахтёр» в чемпионате Казахстана, Колумбиец провёл за клуб 22 матча, в которых успел забить два гола.

В данный момент махачкалинское «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, набрав 37 очков после 20 матчей чемпионата.

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