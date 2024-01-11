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«Барселона» не намерена продавать Кристенсена, несмотря на интерес «Ньюкасла» к игроку

«Барселона» не намерена продавать Кристенсена, несмотря на интерес «Ньюкасла» к игроку
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«Барселона» полностью довольна игрой своего центрального защитника Андреаса Кристенсена и не рассматривает вариант с его продажей в ближайшие два трансферных окна. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонский клуб не готов продать 27-летнего защитника даже в случае предметного предложения по нему. В частности, подчёркивается, что английский «Ньюкасл» проявляет заинтересованность в датском футболисте. Сам Кристенсен также доволен своим положением в «Барселоне».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что защитник заинтересован в смене команды из-за недостаточного игрового времени.

В нынешнем сезоне датский игрок принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение Кристенсена с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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