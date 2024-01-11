Черевченко: возраст Глушакова станет помехой в РПЛ? Модрич же в 38 лет играет в «Реале»

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Игорь Черевченко высказался о возможном переходе в «Ростов» известного российского полузащитника Дениса Глушакова.

«Я так понимаю, что из «Ростова» ушло много футболистов. Усилит Денис команду или нет, будет зависеть только от него. Карпин взял его посмотреть на первый сбор — думаю, после примет решение. Может ли возраст стать помехой? Модрич же в 38 лет играет в «Реале», поэтому ничего страшного.

Если Денис устроит Карпина, то останется в «Ростове». Не устроит или будут сомнения — не оставит. Думаю, Карпин не брал никакие обязательства перед Глушаковым. Всё зависит от Дениса», — сказал Черевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее стало известно, что бывший футболист «Спартака», «Химок» и ряда других клубов Денис Глушаков прошёл медицинское обследование с «Ростовом» и отправится с клубом на зимние сборы.