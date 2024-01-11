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«Страсбург» готов продать «Локомотиву» защитника Ньямси за € 6 млн

«Страсбург» готов продать «Локомотиву» защитника Ньямси за € 6 млн
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Московский «Локомотив» ведет переговоры со «Страсбургом» по защитнику Жерзиньо Ньямси. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Клубы ведут общение, «Страсбург» готов продать защитника за € 6 млн», — добавил источник «Чемпионата».

Напомним, ранее сообщалось, что Ньямси, который уже третий год играет в «Страсбурге», даёт себе время рассмотреть все варианты, прежде чем сменить клуб.

Также сообщается об интересе к Ньямси от двух клубов английской Премьер-лиги — «Шеффилд Юнайтед» и «Бёрнли».

26-летний Ньямси принял участие в 13 матчах французской Лиге 1 в текущем сезоне, но не сумел отметиться результативными действиями. Нынешний контракт француза со «Страсбургом» рассчитан 30 июня 2025 года. В сезоне-2018/2019, выступая за «Ренн», Жерзино стал обладателем Кубка Франции. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 5 млн.

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