«Прекрасный». Холанд — о возвращении экс-одноклубника Санчо в дортмундскую «Боруссию»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отреагировал на новость о переходе вингера «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо в дортмундскую «Боруссию» на правах аренды, за которую они выступали вместе в период с 2020 по 2021 год.

«Прекрасный», — написал Холанд в своей социальной сети, добавив смайлик с сердечками вместо глаз.

Фото: Социальные сети Эрлинга Холанда

Напомним, Санчо будет выступать в составе «Боруссии» до конца нынешнего сезона.

23-летний футболист выступал за «шмелей» с 2017 по 2021 год. За этот период он принял участие в 137 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 50 голами и 64 результативными передачами. Действующий контракт игрока с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.