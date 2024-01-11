Форвард «Динамо» Тюкавин назвал топ-клуб Европы, за который хотел бы играть

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, в какой европейский чемпионат хотел бы перейти, а также назвал европейский топ-клуб, в котором хочет играть.

«Уже подобрал какой-то чемпионат для себя в Европе? Испания. Потому что там играет Арсен Захарян? Нет, потому что там есть мадридский «Реал». Хочу там играть. А если не удастся сразу в «Реал» перейти, рассмотрю ли я промежуточные варианты? Московское «Динамо». Сразу после «Динамо» — в «Реал»? Буду стараться», — приводит слова Тюкавина «Комсомольская правда».

Напомним, в декабре 2023 года Константин Тюкавин стал обладателем премии «Первая пятёрка», которая вручается лучшему молодому футболисту года в России. По итогам голосования Тюкавин набрал 418 баллов, что почти вдвое больше, чем у ближайшего преследователя — Никиты Кривцова из «Краснодара». В 18 матчах Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона нападающий забил восемь голов и сделал пять результативных передач.

«Динамо» в данный момент занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе команды Марцела Лички 32 очка после 18 матчей. Лидирует «Краснодар», у «быков» 38 очков за аналогичное количество игр.

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