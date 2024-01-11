В «Барселоне» осведомлены, что летом «Бавария» вновь предложит € 100 млн за Араухо

Спортивный директор «Барселоны» Деку получил информацию о том, что грядущим летом «Бавария» вновь предпримет попытку приобрести защитника сине-гранатовых Рональда Араухо. Об этом сообщает Football Espana.

По информации источника, Деку также уведомили, что мюнхенский клуб предложит «Барселоне» € 100 млн за переход игрока. Подчёркивается, что такую же сумму «Бавария» предлагала сине-гранатовым в январское трансферное окно, однако каталонский клуб отказался продать Араухо, поскольку считает его неприкосновенным игроком.

Напомним, в нынешнем сезоне защитник «Барселоны» принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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