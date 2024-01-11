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Источник: Виталий Лисакович может перейти из «Рубина» в «Балтику»

Источник: Виталий Лисакович может перейти из «Рубина» в «Балтику»
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Нападающий «Рубина» и сборной Беларуси Виталий Лисакович может стать игроком калининградской «Балтики», сообщает Metaratings.

По информации источника, футболист пройдёт углублённое медицинское обследование, после чего руководством калининградского клуба будет принято решение о поездке Лисаковича на сборы с командой.

25-летний белорусский футболист выступает за «Рубин» с зимы 2022 года — тогда нападающий перешёл из московского «Локомотива». В нынешнем сезоне Лисакович принял участие в трёх матчах Российской Премьер-Лиги, а также в двух встречах в рамках Кубка России. В этих играх Виталий отметился двумя результативными передачами.

Действующее соглашение футболиста с клубом из Казани рассчитано до 30 июня 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в € 800 тыс.

Напомним, первую часть сезона-2023/2024 в Российской Премьер-Лиге казанский «Рубин» под руководством Рашида Рахимова завершил на седьмом месте, набрав 28 очков в 18 матчах. «Балтика» с 13 очками находится на 15-й строчке.

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