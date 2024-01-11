Дайер перейдёт в «Баварию» бесплатно, мюнхенцы будут платить за матчи и достижения игрока

Трансфер центрального защитника «Тоттенхэма» Эрика Дайера обойдётся мюнхенской «Баварии» в € 0. Об этом сообщает Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, игрок перейдёт в немецкий клуб бесплатно. «Бавария» будет платить за матчи и достижения после определённого периода. Общая сумма не должна превышать € 3-3,5 млн. Также сообщается, что игрок подпишет контракт с клубом до конца нынешнего сезона с возможностью продления ещё на год.

Напомним, в нынешнем сезоне Дайер принял участие в четырёх матчах чемпионата Англии, в которых он не отметился результативными действиями. Текущий контракт англичанина с клубом рассчитан до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.