Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ювентус — Фрозиноне. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тюкавин объяснил, почему так долго не мог продлить контракт с «Динамо»

Тюкавин объяснил, почему так долго не мог продлить контракт с «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о своём отношении к переподписанию контракта с бело-голубыми, а также ответил на вопрос, почему так долго не могли заключить новое соглашение с клубом.

«Переподписание контракта с «Динамо» — не самое яркое событие? Это тоже, конечно, да. Долго, очень долго всё это тянулось. И хорошо, что закончилось положительно.

Почему так долго не могли заключить новое соглашение? Я и сам не знаю, почему так происходило. Наверное, были какие-то детали по контракту. Не могли найти точки соприкосновения», — приводит слова Тюкавина «Комсомольская правда».

Напомним, 1 декабря 2023 года московский клуб сообщил, что 21-летний Константин Тюкавин продлил контракт с «Динамо». Новое соглашение сторон рассчитано до 2028 года.

Тюкавин является воспитанником «Динамо», за основную команду бело-голубых форвард выступает с января 2021 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги нападающий провёл 18 матчей, в которых забил восемь мячей и оформил четыре результативные передачи. Также на счету футболиста пять игр и один гол в Фонбет Кубке России.

Материалы по теме
Форвард «Динамо» Тюкавин назвал топ-клуб Европы, за который хотел бы играть
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android