Тюкавин объяснил, почему так долго не мог продлить контракт с «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о своём отношении к переподписанию контракта с бело-голубыми, а также ответил на вопрос, почему так долго не могли заключить новое соглашение с клубом.

«Переподписание контракта с «Динамо» — не самое яркое событие? Это тоже, конечно, да. Долго, очень долго всё это тянулось. И хорошо, что закончилось положительно.

Почему так долго не могли заключить новое соглашение? Я и сам не знаю, почему так происходило. Наверное, были какие-то детали по контракту. Не могли найти точки соприкосновения», — приводит слова Тюкавина «Комсомольская правда».

Напомним, 1 декабря 2023 года московский клуб сообщил, что 21-летний Константин Тюкавин продлил контракт с «Динамо». Новое соглашение сторон рассчитано до 2028 года.

Тюкавин является воспитанником «Динамо», за основную команду бело-голубых форвард выступает с января 2021 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги нападающий провёл 18 матчей, в которых забил восемь мячей и оформил четыре результативные передачи. Также на счету футболиста пять игр и один гол в Фонбет Кубке России.