Вратарь молодёжки ЦСКА рассказал о попадании в сборную Сирии

Голкипер молодёжной команды московского ЦСКА Максим Сарраф, попавший в окончательный список футболистов сборной Сирии для участия в Кубке Азии — 2024, рассказал о первом вызове в национальную команду.

«Началось всё в декабре 2022-го. Захожу в директ — там мне регулярно писал мужчина на арабском, а я языка не знал. Решил перевести — а там такое: «Я представитель сборной. Хочу предложить вам поехать на просмотр».

Полетел на сборы в Иорданию с командой U20. Это было перед самым новым 2023 годом. На тот момент мне не нужны были сирийские документы: сборы-то товарищеские. Уже в 2023-м получил сирийский паспорт.

До этого вообще не рассматривал возможность выступления за сборную Сирии. Но сейчас это единственная возможность попробовать себя на международном уровне», — приводит слова Саррафа Sport24.

18-летний Максим родился в Москве и имеет сирийское гражданство. В текущем сезоне вратарь не провёл ни одного матча за ЦСКА в Молодёжной футбольной лиге.

Напомним, Кубок Азии пройдёт в январе в Катаре. Соперниками сирийской сборной по группе являются национальные команды Узбекистана, Индии и Австралии. Первый матч команда сыграет с узбекской национальной командой в субботу, 13 января. Стартовый свисток встречи прозвучит в 20:30 мск. Матч с австралийцами состоится 18 января, а игра с Индией — 23 января.