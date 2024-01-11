«Арсенал» интересуется форвардом «Болоньи» Зиркзее — The Telegraph

Нападающий «Болоньи» Джошуа Зиркзее попал в сферу интересов лондонского «Арсенала», сообщает The Telegraph.

По информации источника, «Болонья» потребует за переход нидерландского футболиста около € 57 млн, что делает трансфер маловероятным в зимнее трансферное окно. Также сообщается, что в контракте Зиркзее есть пункт о выкупе, однако он действителен только для мюнхенской «Баварии», которая подписала нападающего из «Фейеноорда», когда он был подростком.

22-летний Зиркзее выступает за «Болонью» с 2022 года. В текущем сезоне форвард провёл 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.