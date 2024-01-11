«Многие угробили в «Зените» свои карьеры». Лахиялов — о трансфере Ахметова из «Краснодара»

Президент махачкалинского «Легиона» Шамиль Лахиялов прокомментировал новость о трансфере полузащитника Ильзата Ахметова из «Краснодара» в санкт-петербургский «Зенит».

«В этом трансфере, конечно, очень много вопросов. Я давно не припомню такого, чтобы во время перерыва между первой частью сезона и второй игрок переходил из одной команды, которая борется за чемпионство, в другую.

«Зенит» может позволить себе купить не одного-двоих футболистов из стана прямого конкурента, а троих, пятерых или десятерых и мариновать их потом на лавке. Очень многие российские футболисты уже угробили свои карьеры, перейдя в «Зенит». Сам «Зенит» потерял сейчас небольшие деньги, довольно существенно ослабив прямого конкурента.

Ахметов не является постоянным игроком основного состава «Краснодара», но входил в обойму, на которую рассчитывал тренерский штаб. Его переход в «Зенит» мне непонятен», — приводит слова Лахиялова «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, Ахметов перешёл в «Зенит» за € 850 тыс. 26-летний хавбек подписал с бело-голубыми контракт до конца сезона-2025/2026.

В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Ахметов провёл за «Краснодар» 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.