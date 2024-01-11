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«Дженоа» объявил о переходе защитника Спенса из «Тоттенхэма»

«Дженоа» объявил о переходе защитника Спенса из «Тоттенхэма»
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Защитник английского «Тоттенхэма» Джед Спенс перешёл в итальянский «Дженоа» на правах аренды с правом выкупа, сообщает пресс-служба клуба из Серии А.

Ранее сообщалось, что примерная сумма выкупа составит около € 10 млн. «Тоттенхэм» будет полностью покрывать зарплату футболиста в качестве условий сделки по переходу румынского защитника Раду Дрэгушина в английский клуб.

23-летний Спенс является воспитанником академии лондонского «Фулхэма». За свою карьеру футболист успел поиграть за «Мидлсбро», «Ноттингем Форест», французский «Ренн», «Лидс» и «Тоттенхэм». В активе защитника также есть шесть матчей за сборную Англии до 21 года. Интернет-портал Transfermatkt оценивает рыночную стоимость англичанина в € 8 млн.

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