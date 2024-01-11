Вратарь «Динамо» ответил, где круче жить, в Москве или в Америке

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук ответил на вопрос, где жить круче и комфортнее — в Москве или Америке. Напомним, Лещук отдыхал в США зимой.

«Где жить круче и комфортнее — в Москве или Америке? Жить в Москве круче. И в другие страны съездить тоже круто, окунулся бы в атмосферу каждой страны на несколько месяцев. У меня есть такое желание. Этой зимой я первый раз поехал в отпуск один. У меня появилось такое желание, потому что в Нью-Йорке мне нравится, сходил по знакомым местам, увидел что-то новое. Я остался доволен», — приводит слова Лещука «РБ Спорт».

В текущем сезоне Лещук провёл семь матчей в составе московского «Динамо» в Российской Премьер-Лиге, а также ещё четыре матча сыграл за бело-голубых в Фонбет Кубке России. «Динамо» в данный момент занимает третью строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 32 очка после 18 матчей. Лидирует «Краснодар» — 38 очков.