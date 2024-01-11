Экс-защитник «Ювентуса» Бонуччи стал игроком в «Фенербахче»

Турецкий «Фенербахче» официально объявил о подписании контракта с итальянским защитником Леонардо Бонуччи. Футболист подписал контракт до конца нынешнего сезона.

Фото: ФК «Фенербахче»

Ранее сообщалось, что Бонуччи заработает € 1,2 млн за полгода в клубе из Стамбула.

На данный момент после 19 сыгранных матчей турецкой Суперлиги «Фенербахче» находится на первой строчке турнирной таблицы с 50 очками. На втором месте идёт «Галатасарай», набравший 48 очков.

Напомним, 36-летний Леонардо Бонуччи выступал в немецком «Унионе». В нынешнем сезоне чемпионата Германии он провёл семь матчей, в которых отметился одним голом. Также на его счету три игры в Лиге чемпионов. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,5 млн.