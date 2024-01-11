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Вратарь «Реала» Кепа беспокоится, что «сливочные» не станут выкупать его у «Челси» летом

Вратарь «Реала» Кепа беспокоится, что «сливочные» не станут выкупать его у «Челси» летом
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Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага, в нынешнем сезоне выступающий на правах аренды в мадридском «Реале», переживает, что из-за его не лучшей игры в последних матчах «сливочные» могут принять решение не подписывать с ним контракт в конце нынешнего сезона.

«Ему очень не повезло. К тому же он получил травму, потому что полностью выкладывался на поле. Он любит «Реал» и действительно хочет остаться в команде. Он не сдаётся», — приводит слова источника из окружения Кепы The Sun.

Напомним, вратарь «Реала» подвергся критике после минувшего матча Суперкубка Испании с «Атлетико», в котором «сливочные» одержали победу со счётом 5:3. Однако после этой встречи главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что Кепа не виноват в пропущенных мячах.

Суперкубок Испании . 1/2 финала
10 января 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
5 : 3
ДВ
Атлетико М
Мадрид
0:1 Эрмосо – 6'     1:1 Рюдигер – 20'     2:1 Менди – 29'     2:2 Гризманн – 37'     2:3 Рюдигер – 78'     3:3 Карвахаль – 85'     4:3 Хоселу – 116'     5:3 Диас – 120+2'    

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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