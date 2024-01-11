Вратарь «Реала» Кепа беспокоится, что «сливочные» не станут выкупать его у «Челси» летом

Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага, в нынешнем сезоне выступающий на правах аренды в мадридском «Реале», переживает, что из-за его не лучшей игры в последних матчах «сливочные» могут принять решение не подписывать с ним контракт в конце нынешнего сезона.

«Ему очень не повезло. К тому же он получил травму, потому что полностью выкладывался на поле. Он любит «Реал» и действительно хочет остаться в команде. Он не сдаётся», — приводит слова источника из окружения Кепы The Sun.

Напомним, вратарь «Реала» подвергся критике после минувшего матча Суперкубка Испании с «Атлетико», в котором «сливочные» одержали победу со счётом 5:3. Однако после этой встречи главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что Кепа не виноват в пропущенных мячах.

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