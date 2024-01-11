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Раду Дрэгушин официально стал игроком «Тоттенхэма»

Раду Дрэгушин официально стал игроком «Тоттенхэма»
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Английский «Тоттенхэм Хотспур» официально объявил о подписании центрального защитника сборной Румынии Раду Дрэгушина из итальянского «Дженоа».

21-летний футболист подписал с лондонским клубом контракт, рассчитанный до 2030 года. Раду будет играть за «шпор» под шестым номером.

Фото: ФК «Тоттенхэм»

Дрэгушин выступал за «Дженоа» с 2022 года. В текущем сезоне защитник провёл 22 матча за клуб из Генуи во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.

Ранее стало известно, что Дрэгушин сделал выбор в пользу «Тоттенхэма», хотя имел на руках куда более интересное финансовое предложение от мюнхенской «Баварии».

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