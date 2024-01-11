«Бавария» объявила о трансфере Эрика Дайера

Немецкая «Бавария» официально объявила о переходе защитника Эрика Дайера из английского «Тоттенхэм Хотспур». Футболист подписал контракт до 30 июня 2024 года с возможностью продления ещё на год.

В составе мюнхенского клуба игрок сборной Англии будет выступать в футболке под номером 15.

Фото: ФК «Бавария»

Ранее сообщалось, что игрок перейдёт в немецкий клуб бесплатно. «Бавария» будет платить за матчи и достижения после определённого периода. Общая сумма не должна превышать € 3-3,5 млн.

Карьера 29-летнего футболиста началась в Португалии, куда англичанин переехал, будучи ребёнком. Он прошёл через молодёжную академию лиссабонского «Спортинга». Дайер вернулся в Англию в сезоне-2014/2015, перейдя в «Тоттенхэм», где с тех пор провёл 365 матчей и забил 13 голов. Дебют защитника за сборную Англии состоялся в 2015 году. Эрик также принял участие в чемпионатах мира 2018 и 2022 годов, а также в Евро-2016. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.