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«Воплощение моей мечты». Эрик Дайер прокомментировал свой переход в «Баварию»

«Воплощение моей мечты». Эрик Дайер прокомментировал свой переход в «Баварию»
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Новичок «Баварии» Эрик Дайер поделился эмоциями от перехода в мюнхенский клуб. Англичанин перешёл из лондонского «Тоттенхэма»

«Этот переход — воплощение моей мечты, ведь ещё в детстве ты хотел однажды играть за такой клуб, как «Бавария».

«Бавария» — один из крупнейших клубов в мире с невероятной историей. Я хочу помочь команде своей универсальностью в обороне. Я с нетерпением жду своих новых товарищей по команде и болельщиков на «Альянц Арене», которая, на мой взгляд, является одним из лучших стадионов в мире», — сказал Дайер в интервью пресс-службе клуба.

Напомним, сегодня, 11 января, немецкая «Бавария» официально объявила о переходе защитника Эрика Дайера из английского «Тоттенхэм Хотспур». Футболист подписал контракт до 30 июня 2024 года с возможностью продления ещё на год.

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