«Ювентус» и «Наполи» проявляют предметный интерес к хавбеку «Ноттингем Форест»

Итальянские «Ювентус» и «Наполи» заинтересованы в приобретении 25-летнего полузащитника английского «Ноттингем Форест» Ореля Мангала. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, оба клуба намерены купить бельгийского футболиста в январское трансферное окно. При этом «Ювентус» и «Наполи» рассматривают вариант с полноценным трансфером. Подчёркивается, что сам Мангала готов покинуть «Ноттингем Форест».

Напомним, в нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.