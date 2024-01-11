Владислав Радимов рассказал о своём отношении к сериалу «Слово пацана»

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и сборной России, а также главный тренер медийной команды «Чисто Питер» Владислав Радимов рассказал, как относится к популярному отечественному сериалу «Слово пацана».

«Сериал очень крутой, никогда бы не подумал, что меня может что-то из современного настолько восхитить. После его окончания возникла мысль: «А что дальше смотреть?» Некоторые серии даже пересматривал.

Любимые персонажи – Айгуль, Марат и Зима. Зима – вообще мой любимчик, хоть он и не главную роль сыграл.

Если говорить про популярность, я думаю, что в принципе людям нравится ностальгировать, возвращаться в прошлое. Ну и безупречно подобранный музыкальный ряд, который идеально ложится на сюжет.

Мой любимый фрагмент – это погоня под песню «Мираж», когда Адидаса-старшего вывозили из больницы!» — приводит слова Радимова Sports.ru

Напомним, сериал «Слово пацана» вышел в начале ноября на платформе Wink. Сюжет рассказывает о суровых нравах подростков в СССР времён 1980-х, которые готовы кровью платить за уважение сверстников. Уже через несколько дней шоу смогло собрать более миллиона просмотров.