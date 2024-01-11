Спортдир «Баварии»: мы рады подписанию Дайера, долгое время он был в наших мыслях

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд прокомментировал трансфер бывшего центрального защитника лондонского «Тоттенхэма» Эрика Дайера, который сегодня, 11 января, был официально представлен в качестве игрока мюнхенского клуба.

«Мы рады, что нам удалось подписать Эрика Дайера. Он долгое время занимал место в наших мыслях относительно зимнего трансферного периода. Эрик станет ценной частью нашей обороны. Его футбольные качества и международный опыт помогут нам как на футбольном поле, так и в раздевалке», — приводит слова Фройнда Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, «Бавария» подписала контракт с 29-летним игроком до конца нынешнего сезона с возможностью продления. Ранее в СМИ появилась информация, что Дайер перейдёт в стан мюнхенцев бесплатно. «Бавария» будет платить за матчи и достижения после определённого периода. Общая сумма не должна превышать € 3-3,5 млн.