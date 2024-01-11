«Барселона» вышла в финал Суперкубка Испании, уверенно обыграв «Осасуну»

Завершился матч 1/2 финала Суперкубка Испании, в котором встречались «Барселона» и «Осасуна». Команды играли на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Стартовый свисток матча прозвучал в 22:00 по московскому времени. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Алехандро Муньисом Руисом. «Чемпионат» провёл текстовую-онлайн трансляцию встречи. «Барселона» обыграла «Осасуну» со счётом 2:0.

Первый тайм прошёл без голов. Во втором тайме, на 59-й минуте, Роберт Левандовски открыл счёт в матче, выведя «Барселону» вперёд. На 90+3-й минуте Ламин Ямал удвоил преимущество «Барселоны», установив окончательный счёт встречи — 2:0, победа «Барселоны».

Таким образом, «Барселона» вышла в финал Суперкубка Испании, где встретится с победителем другой полуфинальной пары, а именно с мадридским «Реалом», который ранее обыграл «Атлетико» со счётом 5:3.