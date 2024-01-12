Игрок «Реала» Диас: я всё ещё могу дать клубу гораздо больше, чем сейчас

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас поделился эмоциями от выступлений в составе «Королевского клуба».

«Я переживаю прекрасное время, которое должно продолжаться. Я знаю, что как игрок я всё ещё могу дать клубу гораздо больше, чем сейчас. Я доволен тем, что делаю сейчас, но буду ещё более доволен из-за того, что собираюсь сделать.

Сейчас я более опытный и целеустремлённый. Голоден до завоевания титулов. Они у меня уже есть, а теперь хочу, чтобы их было ещё больше, и готов выкладываться по максимуму ради лучшего клуба мира», — приводит слова Диаса Mundo Deportivo.

Напомним, 24-летний футболист является игроком мадридского клуба с 2019 года. За этот период он принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

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