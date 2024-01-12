«Милан» отказался от подписания 18-летнего таланта, проиграв конкуренцию «Ювентусу»

«Милан», проявлявший заинтересованность в подписании 18-летнего сербского полузащитника Матии Поповича, отказался от этого намерения. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, Попович уже прибыл в Милан для проведения финальных переговоров, однако подписание игрока не состоялось по двум причинам. Во-первых, агент полузащитника потребовал слишком большую сумму комиссионных. Во-вторых, «Ювентус», «Бавария» и «Манчестер Сити» сделали 18-летнему футболисту более выгодные предложения.

Напомним, с 1 января 2024 года Попович является свободным агентом, поскольку истёк срок действия его контракта с молодёжной командой сербского «Партизана». В нынешнем сезоне в молодёжной лиге Сербии полузащитник сыграл 25 матчей, в которых забил 21 мяч и сделал пять результативных передач.