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Ювентус — Фрозиноне. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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«Ювентус» — «Фрозиноне»: туринцы забили четвёртый мяч, однако арбитр отменил гол

«Ювентус» — «Фрозиноне»: туринцы забили четвёртый мяч, однако арбитр отменил гол
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В эти минуты проходит матч 1/4 финала Кубка Италии сезона-2023/2024, в котором встречаются туринский «Ювентус» и «Фрозиноне». Команды играют на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине, Италия. Стартовый свисток встречи прозвучал в 23:00 мск.

Кубок Италии . 1/4 финала
11 января 2024, четверг. 23:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
4 : 0
Фрозиноне
Фрозиноне
1:0 Милик – 11'     2:0 Милик – 38'     3:0 Милик – 48'     4:0 Йилдиз – 61'    

На 57-й минуте Аркадиуш Милик забил свой четвёртый мяч, однако арбитр отменил взятие ворот.

В нынешнем сезоне эти команды уже встречались между собой в рамках итальянской Серии А. В матче 17-го тура, который состоялся 23 декабря 2023 года, «Ювентус» одержал победу над «Фрозиноне» со счётом 2:1.

Напомним, в раунде 1/8 финала «Ювентус» разгромил «Салернитану» со счётом 6:1, а «Фрозиноне» не оставил шансов действующему чемпиону Италии «Наполи», победив со счётом 4:0.

Полная трансляция матча Кубка Италии и хайлайты доступны в Okko.

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