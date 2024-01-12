Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ювентус — Фрозиноне. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лига 1 обеспокоена возможным уходом Мбаппе из-за его влияния на новый телеконтракт

Лига 1 обеспокоена возможным уходом Мбаппе из-за его влияния на новый телеконтракт
Аудио-версия:
Комментарии

Руководство Французской профессиональной лиги (LFP) в лице её президента Венсана Лабрюна обеспокоено потенциальным уходом нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе из клуба, поскольку это событие может крайне негативно отразиться на новом телевизионном контракте Лиги 1. Об этом сообщает AS.

По информации источника, на текущий момент LFP ведёт переговоры с различными телеоператорами о правах на показ Лиги 1 в течение следующих пяти сезонов. При этом первое предложение о покупке телеоператорами прав за € 1 млрд уже было отклонено.

В свою очередь, в случае если Лигу 1 покинет Мбаппе, являющийся её главной звездой, договориться о хорошем телевизионном контракте станет ещё сложнее, что может привести к экономическому кризису чемпионата Франции. Подчёркивается, что уход из Лиги 1 нападающего Лионеля Месси, защитника Серхио Рамоса и форварда Неймара уже негативным образом повлиял на имидж французского чемпионата.

Материалы по теме
Внутри руководства мадридского «Реала» возник раскол из-за трансфера Мбаппе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android