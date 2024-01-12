Лига 1 обеспокоена возможным уходом Мбаппе из-за его влияния на новый телеконтракт

Руководство Французской профессиональной лиги (LFP) в лице её президента Венсана Лабрюна обеспокоено потенциальным уходом нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе из клуба, поскольку это событие может крайне негативно отразиться на новом телевизионном контракте Лиги 1. Об этом сообщает AS.

По информации источника, на текущий момент LFP ведёт переговоры с различными телеоператорами о правах на показ Лиги 1 в течение следующих пяти сезонов. При этом первое предложение о покупке телеоператорами прав за € 1 млрд уже было отклонено.

В свою очередь, в случае если Лигу 1 покинет Мбаппе, являющийся её главной звездой, договориться о хорошем телевизионном контракте станет ещё сложнее, что может привести к экономическому кризису чемпионата Франции. Подчёркивается, что уход из Лиги 1 нападающего Лионеля Месси, защитника Серхио Рамоса и форварда Неймара уже негативным образом повлиял на имидж французского чемпионата.