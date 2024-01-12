Хави высказался о предстоящем матче «Барселоны» с «Реалом» в финале Суперкубка Испании

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о предстоящем финальном матче за Суперкубок Испании с мадридским «Реалом».

«У «Реала» дела идут хорошо, я видел, как они вчера выступили очень хорошо. Оцениваю шансы 50 на 50. «Реал» выступает лучше, чем в прошлом году. Мы мало что изменим. Мы будем искать свою индивидуальность. Мы сделали шаг вперед в игре, в моральном духе и уверенности», — приводит слова Хави Marca.

Напомним, в полуфинальном матче Суперкубка Испании «Барселона» обыграла «Осасуну» со счётом 2:0, а «Реал» оказался сильнее «Атлетико» (5:3).

Финальный матч Суперкубка Испании пройдет 14 января в Эр-Рияде на стадионе «Аль-Авваль Парк».

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