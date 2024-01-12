Бывший главный тренер сборной Китая заявил, что получил должность за взятку

Бывший главный тренер сборной Китая Ли Те рассказал, что получил место в национальной команде за взятку. Также он признался, что участвовал в договорных матчах, когда был тренером. Отмечается, что за пост главного тренера сборной Китая Те заплатил более € 350 тыс.

«Мне очень жаль. Некоторые вещи в то время были обычной практикой в футболе. Чтобы добиться хороших результатов, я прибегал к влиянию на судей, подкупу игроков и тренеров соперников, иногда через клубы, имеющие дело с другими клубами. Такое поведение становится привычкой, и со временем возникает даже небольшая зависимость от этих практик», — приводит слова Те Mirror.

Напомним, Те возглавлял национальную команду Китая с января 2020 по декабрь 2021 год. Под его руководством сборная провела 10 матчей.

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