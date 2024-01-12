«Ребята получили удовольствие и повеселили публику». Аллегри – о 4:0 с «Фрозиноне»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о победе над «Фрозиноне» (4:0) в 1/4 финала Кубка Италии.

«Спасибо ребятам за отличное выступление, они получили удовольствие и повеселили публику. Мы должны сосредоточиться на настоящем и ближайшем будущем. В апреле нас ждет замечательный полуфинал против «Лацио», но до этого нам нужно сосредоточиться на Серии А.

То, что нам удалось не пропустить, хорошо, поскольку в последнее время мы слишком легко пропускали. Мы должны понимать, когда нужно сильно прессинговать, а когда контролировать, и в этом смысле команда стала лучше», – сказал тренер «Ювентуса», — приводит слова Аллегри Football Italia.

В полуфинале «Ювентус» сыграет с «Лацио». Первый матч состоится 3 апреля, ответный пройдёт 24 апреля. Во втором полуфинале встретятся «Фиорентина» и «Аталанта».

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